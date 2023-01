A margine della finale di Supercoppa vinta contro il Milan, l’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Mediaset.



È stata una Rivincita?

“Nessuna rivincita, io guardo sempre avanti, così come la squadra. C’era in palio una coppa che abbiamo vinto l’anno scorso e sapevamo quanto fosse bello conquistarla. Siamo entrati in campo per vincere”



Sei venuto all’Inter per vincere e questo è il tuo terzo trofeo.

“Siamo qui per questo, sono felice di aver portato un’altra coppa a casa e speriamo che ce ne siano altre in futuro”.



La tua carta d’identità dice il vero?

“A breve faccio 22 anni”



Puoi dare buone notizie sul tuo rinnovo?

“Ma non ci pensiamo proprio oggi, adesso è solo il momento di festeggiare e poi si pensa a tutto il resto”•