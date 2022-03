Il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter è stata la vittoria delle difese. 0-0 finale, il risultato che qualcuno definisce perfetto. Non per gli attacchi però: tanti, troppi errori lì davanti. Da una parte e dall'altra. Simone Inzaghi aveva scelto la coppia titolare. Il Toro è in crisi e non è più intoccabile nelle gerarchie dell'allenatore, il bosniaco nell'area avversaria si è mosso, ha sbracciato e si è dato da fare, ma è stato contenuto dalla coppia Romagnoli-Tomori prima e anche da Kalulu quando è entrato in campo.- Risultato? Edin non segna dal 12 febbraio scorso, in campionato contro il Napoli. Serve una scossa, e serve il prima possibile.. Dzeko parte comunque favorito sull'ex Arsenal, ma il fatto che non abbia più la maglia da titolare assicurata può essere uno stimolo in più per l'attaccante.- Perché per vincere di nuovo il campionato servono anche i gol di Edin, che. Dopo quattro partite senza segnare Dzeko vuole intervire la rotta, contro la Salernitana l'occasione per ripartire col piede sull'acceleratore.- Il pian dei nerazzurri per il futuro sembra tracciato: l'idea del club è quella di prendere un attaccante con caratteristiche simili a Dzeko, un giovane da alternare al bosniaco per permettergli di crescere senza dargli troppe responsabilità. Come vi stiamo raccontando da tempo, il nome più caldo è quello di, classe '99 per il quale il Sassuolo - al momento - chiede almeno 40 milioni di euro.