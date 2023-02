, difensore e all'occorrenza centrocampistalanciato ormai in pianta stabile in prima squadra da, è uno dei talenti più in vista della formazione bergamasca con tanti, tantissimi club che lo stanno corteggiando in Italia e all'estero.sono le due formazioni italiane che lo vorrebbero, ma il prezzo sta già lievitando con il classe 2003 che ha già le idee chiare sul percorso che vuole tracciare davanti a sé. E senza giri di parole si è raccontato nell'intervista concessa al Corriere dello Sport.Sono molto felice di aver collezionato tutte queste presenze, devo ringraziare il mister e la società per la fiducia e l'opportunità che mi hanno dato. Tutto questo penso che sia stato grazie agli insegnamenti che Gasperini e lo staff mi hanno dato. Gasperini ha molta fiducia nei giovani e quindi è capace di lanciarne di più rispetto ad altre squadre"."È da tanto tempo che se ne sta parlando, da noi tanti giovani giocano, tutti i miei compagni di nazionale under 21 hanno continuità tra Serie A e B, in Italia comunque ci sono dei talenti. È vero che magari rispetto all'estero i giovani giocano di meno, però credo che anche qui i ragazzi abbiano le loro opportunità, bisogna essere bravi a coglierle"."Ho un ottimo rapporto con entrambi. Hanno questa caratteristica di far giocare i giovani senza preoccupazioni, senza dare loro pressioni. Li accomuna il fatto che parlano allo stesso modo con tutti i giocatori, danno le stesse responsabilità a un giovane come ad un adulto. Questo ti trasmette sicurezza, ti fanno sentire come gli altri"."Mi sento difensore, è il ruolo che ho sempre fatto. Mi trovo bene anche a centrocampo, quando sei piccolo qui all'Atalanta ti provano in tantissimi ruoli. Ma se serve gioco anche a centrocampo"."Il Milan è una grande squadra, sarà una bellissima partita visto che si giocherà in un San Siro pieno. Stiamo già analizzando l'avversario, sarà importante curare ogni aspetto, ma soprattutto sarà importante entrare con la giusta cattiveria e la giusta grinta""Gestico bene le voci di mercato, per la maggior parte me le mandano i miei amici amici, ma non gli do tanto peso. Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Per me il miglior campionato è la Premier League. Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocarci"