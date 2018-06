Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, parla del futuro di Nicolò Barella ai microfoni di Sky Sport: "Quale può essere la squadra giusta per lui? Non sarò io a dare consigli a Nicolò, è un ragazzo maturo e insieme a chi lo consiglia saprà fare la scelta giusta. È indubbio che dovrà scegliere la società che gli consenta di giocare e fare esperienza per crescere". Sul centrocampista dei sardi ci sono Inter e Roma.