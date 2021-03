, firmando tre dei quattro gol che hanno consegnato al club toscano la settima vittoria in questa Serie A. Il serbo - fatta la premessa che è uno degli elementi più instabili del campionato, capace di alternare prestazioni di livello assoluto ad altre di basso profilo - è il giocatore più giovane a realizzare una tripletta in Serie A da Domenico Berardi nel maggio 2015 ed è uno dei quattro nati negli anni 2000 in doppia cifra nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a Erling Haaland, Moise Kean e Amine Gouiri. Il 96% di Efficienza Tecnica registrato nella trasferta campana conferma un potenziale considerevole. Lo supporta sicuramente la presenza di Ribery, che rasenta costantemente la perfezione nei movimenti (K-Movement al 94%) e nelle scelte di gioco (K-Solution 95%), ma contro la squadra di Inzaghi si è comportato da centravanti puro, mettendo in mostra una spiccata capacità di sfruttare al massimo le occasioni avute. Per il resto non contribuisce alla fase difensiva (è l’unico tra i viola a sviluppare un carico più alto nella fase di possesso palla che non senza), non effettua alcun passaggio di medio-alta difficoltà e non ha alcuna occasione di 1 contro 1. Questo denota la necessità di alti tempi di recupero per la punta di Prandelli, che chiude il match dopo aver percorso 9,6 km di cui 2,4 ad alta intensità. Nel frattempo però, se questi sono i suoi numeri, si può pazientare., che ormai vede nel danese un’arma in più nella corsa verso lo Scudetto attribunedogli un ruolo centrale nei suoi piani. Le prestazioni dell’ex Tottenham in questo avvio di 2021 si sono rivelate spesso decisive, inclusa quella registrata contro il Torino. Partito dalla panchina per un piccolo problema al ginocchio, il numero 24 dell’Inter prende il posto di Gagliardini al 55’ e rompe gli equilibri del match, innescando la verticalizzazione che genera il penalty poi trasformato da Lukaku. Eriksen ha una visione preziosa di gioco, fattore per cui quando è in campo la differenza si sente. Individuare ed attuare le soluzioni di gioco ottimali è forse addirittura più importante di qualsiasi dote tecnica o fisica e il danese, con la sua rapidità di pensiero e i tocchi illuminanti, ne fa il proprio cavallo di battaglia (K-Solution al 98%). Entra e fa girare meglio la squadra (K-Pass al 97%, con un passaggio ad altissima difficoltà riuscito), una capacità fuori dal comune di accelerare la manovra (Aggressività Offensiva 98%) e buone doti tattiche (K-Movement al 94%).Appurato che l’efficienza atletica non sarà mai il suo punto di forza (Indice di Efficienza Fisica all’89%) per poter reggere i ritmi della squadra di Conte dovrà comunque rinforzare la capacità accelerativa, dove anche da subentrato con un basso carico di stress non riesce a superare la soglia dell’87%. Nel frattempo però il suo allenatore se lo tiene stretto, dentro il progetto come mai prima d’ora.. Gattuso può sorridere dopo l’ultimo turno di Serie A, ma l’interrogativo sulla stagione dei campani oggi si rafforza ulteriormente. Se in quest’annata influenzata soprattutto dalle assenze per Covid, dove la prerogativa per primeggiare risulta la costanza di rendimento più che la prestazione in sé, la formazione partenopea avesse potuto contare sulla rosa al completo, dove sarebbe ora? Pe quali obiettivi lotterebbe? Nel match contro il Milan per esempio Koulibaly ha dimostrato di essere tornato ai suoi standard (Pressing al 95%), Insigne ha rimarcato la sua costante crescita (Indice di Efficienza Tecnica al 94%), e Osimhen è sembrato a buon punto sulla via del recupero (con un potenziale Indice di Efficienza Fisica del 98%). Da aggiungersi poi il rientro – seppure ancora non al meglio – di Mertens (contro il Milan ha sfoderato un promettente 92% di K-Pass). La squadra azzurra si muove a memoria (K-Movement al 92,9%) ed espugna San Siro superando i rossoneri grazie alla proprietà di palleggio: sono infatti 18 i passaggi tentati dal Napoli ad altissima difficoltà, di cui il 61% completato. Al Meazza inoltre gli uindici di Gattuso hanno generato uno dei valori più alti di K-Pass di tutta la stagione (93,3%) grazie ai piedi buoni dei centrocampisti (in particolare quelli di Zielinski, che ha registrato in questo parametro un valore del 96%). La formazione campana si è dimostrata infine votata all’attacco (Aggressività offensiva al 92,2%), in grande condizione (IEF 92,5%) e non ha mai risentito del buon pressing rossonero (Aggressività difensiva 92%). Per puntare in alto sarà necessario recuperare tutti i singoli ed incrementare l’efficienza negli 1 contro 1: a Milano, su 14 duelli, gli azzurri hanno puntato l’uomo otto volte, perdendo palla soltanto in due casi e concludendo positivamente cinque eventi, ma senza mai saltare l’uomo nettamente. Insomma non si può dire con certezza dove sarebbe oggi il Napoli senza tutte le vicende affrontate dentro e fuori dal campo, ma a 11 giornate dalla fine del campionato (con un importante match da recuperare) e con questi risultati, le prospettive sono incoraggianti.