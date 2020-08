I centrocampisti dellChristiane Victorparlano delle Finals a due giorni dall'epilogo di Europa League contro il Siviglia, per il podcast nerazzurro InterNews. Ecco le loro dichiarazioni da Düsseldorf, sede del quartier generale dell’Inter.VM: “Siamo stanchi, siamo andati a letto tardi… Ma la cosa più importante è esserci qualificati”.CE: “Naturalmente siamo felici”.CE: “Ci sono cose differenti, e lo capisci. Devi portare sempre le mascherine, ad esempio. Di solito hai la possibilità di poter uscire dall’albergo per fare una passeggiata e fare qualcosa, ma in questo momento non puoi fare molto altro che mangiare, dormire, uscire dalla stanza, allenarti e rientrare. Si sta molto in stanza e molto a letto”.VM: “La penso come lui, sono molto differenti queste giornate. Però ci stiamo godendo queste giornate qui in Germania, anche perché stiamo vincendo. Non è così, Chris?”.VM: “Sì, mi piace rilassarmi e trascorrere del tempo per me. Da calciatore ne hai bisogno”.CE: “Sì, ma il clima non è mai cambiato. Poi non importano gli hotel dove andiamo, tanto restiamo solo per pranzo e cena”.VM: “Sì, ma alla fine siamo qui per giocare a calcio. Questa è la cosa più importante. Siamo dei professionisti”.CE: “Concordo, è per questo che siamo qui. Se siamo arrivati fino a questo punto, è solo perché ce l’abbiamo fatta da soli. Se avessimo perso la prima partita non saremmo qui. Siamo calciatori, abbiamo vinto alcune partite e siamo arrivati fino alla finale”.VM: “Vero. È uno che prepara le partite prima. Vuole che diamo il 110% in ogni partita. Poi vedete le sue reazioni durante le partite, insieme a quelle del suo staff. Vogliamo giocare e vincere per lui, ma alla fine vogliamo goderci il nostro calcio…”.CE: “E vincere partite”.CE: “No. Devo dire che giocare la finale di Champions è stato bello, anche se abbiamo perso. L'obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest'anno. Ma giocare senza tifosi non è la stessa cosa. I sostenitori ti mancano, manca l’atmosfera che sanno creare nello stadio. Giocare in finale è diverso, ma alla fine è un trofeo”.CE: “Urlano tantissimo, è strano perché di solito non li ascoltiamo. Il focus è differente quando si tratta di quelli che sono in panchina”.VM: “Vero, con i tifosi non li sentiamo”.