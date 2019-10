Salvatore Esposito, attaccante dell'Inter, parla a Sky Sport dal ritiro dell'Italia Under 17: "Vestire la maglia azzurra è un onore per noi, ci dà orgoglio perché rappresentiamo la nostra nazione. All'Europeo abbiamo fatto un bel percorso, però il calcio è così, nel senso che quando perdi la finale in pochi si ricordano di noi. Il mio sogno? Vincere qualcosa, è una cosa abbastanza lontana. L'obiettivo è esordire in Serie A visto che non l'ho ancora fatto. Poi voglio vincere qualcosa con la Nazionale e la maglia nerazzurra".



SUI FRATELLI - "Chi è il più forte? Siamo tranquilli, è un sogno di qualsiasi famiglia avere tre fratelli che giocano, anche in tre squadre diverse va bene. Il più grande ha tecnica e visione di gioco, vede prima degli altri la giocata. Io ho il fiuto del gol, ma non mi piace parlare di me stesso. Il più piccolo deve crescere ma ha un gran colpo di testa".



SUL MOMENTO - "E' un periodo abbastanza tranquillo o difficile, dipende da me e da chi mi gestisce. Devo restare umile, potrebbe accadere di perdere il filo logico. So che non è una cosa buona perdere il filo, devo continuare a lavorare e ambire a cose importanti".