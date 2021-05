Steven Zhang ha chiesto alla squadra di tagliarsi due mesi di stipendio ma riceverà un secco “No” come risposta. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera.



"La proposta non ha riscosso il gradimento della squadra, un no compatto è quasi scontato. Nei prossimi giorni partiranno i colloqui individuali tra la dirigenza e i giocatori per provare a chiedere di posticipare, non più tagliare, due mensilità (novembre e dicembre) alla prossima stagione"