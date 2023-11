"Frattesi e Sanchez giocano". Simone Inzaghi ha dato due certezze nella conferenza stampa della vigilia sulla formazione che scenderà in campo mercoledì sera sul campo del Salisburgo in Champions League. Entrambi erano partiti dall'inizio anche nella sfida di due settimane fa, vinta 2-1 dai nerazzurri. Anche stavolta a completare il centrocampo con Frattesi ci sono Calhanoglu e Barella. Invece l'attaccante cileno (autore del gol che ha sbloccato la partita a San Siro) dovrebbe partire insieme a Thuram, con Lautaro in panchina. Dove dovrebbero rifiatare pure Dumfries, Mkhitaryan e Dimarco. Sulle fasce laterali spazio a Darmian a destra e a Carlos Augusto sulla sinistra. De Vrij è favorito su Bisseck per prendere il posto dell'infortunato Pavard in difesa.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.