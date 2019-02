Samir Handanovic, nuovo capitano dell'Inter, parla alla Uefa dopo la vittoria di Vienna contro il Rapid: "Sono contento per la vittoria più che del clean sheet. Quando la squadra non concede gol siamo tutti felici, poi il mio compito è parare. Spero sempre di avere il minor lavoro possibile da svolgere, questo significa che stiamo difendendo bene. Nel calcio moderno la difesa comincia dall'attacco e dal modo in cui si pressa. Per questo è importante fare bene dietro perché poi siamo sempre capaci di segnare un gol. La fascia? Sono molto felice di indossare quella di una grande club, ma voglio che si parli delle prestazioni della squadra e non di chi la indossa".