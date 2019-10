Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic ha dichiarato in un'intervista al canala YouTube della Serie A: "Mi chiamano Batman, mi piace come soprannome. La mia passione per il portiere nasce grazie a mio cugino maggiore, bisogna avere un po' di follia senza paura. Il gioco degli scacchi mi aiuta a pensare veloce, serietà e cultura del lavoro sono le mie basi".



"Le mie tre migliori parate? Contro il Bologna su Acquafresca, col Palermo su Miccoli e nel derby col Milan su Calhanoglu. Indossare la fascia da capitano dell'Inter è un onore e anche una grande responsabilità. Devo essere un esempio per tutti e prendere delle decisioni anche poco carine nei confronti di qualche compagno, essere sempre giusto è la cosa più difficile".