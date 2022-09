Così il capitano dell'Inter Samir Handanovic ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri dopo il k.o. di Udine:



"Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti all'Udinese. Hanno vinto in tutto: nei duelli, nell'intensità, nella gestione. La partita è rimasta in bilico fino alla fine ma loro hanno fatto più di noi, meritando il successo".



ERRORI - "Quando succedono partite come queste non sono casuali le sconfitte: dobbiamo analizzare e lavorare sugli errori. Sicuramente sapevamo che tipo di partita ci aspettava: nei duelli e nelle seconde palle abbiamo sbagliato troppo, loro hanno fisicità e noi non possiamo permetterci queste disattenzioni. Ci hanno fatto male in ripartenza, noi non abbiamo dato ritmo. Alla fine abbiamo pagato sui calci piazzati, significa anche che c'è poca attenzione. Credo sia facile analizzare una partita come questa, è chiaro quello che è successo".



CRITICHE - "Io so qual è il mio lavoro, i giocatori devono solo pensare ad allenarsi bene, io non sono un problema per l'Inter, posso essere una soluzione. Quando non gioco tifo per i miei compagni".