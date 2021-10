Skriniar e de Vrij accumulano minuti giocati, tra Inter e nazionale. Impiego che secondo la Gazzetta dello Sport, influisce sulla freschezza fisica dei calciatori dell'Inter.



“Non c’è calciatore in Europa che abbia giocato anche solo un minuto più di Skriniar: 1.080, tra campionato, coppe e nazionale. Altro dato? De Vrij, tra Olanda e Inter, è stato in campo in questi primi 45 giorni per 1.057’: un anno fa, allo stesso punto della stagione, erano 675. Non raccontano tutto, questi dati. Ma sono la spia di una stanchezza inevitabile dei difensori e di un rendimento con alti e bassi, dentro un calendario fitto”.