Il Cagliari ha concesso tre giorni di ferie in più agli uruguaiani Godin e Nandez, che sarebbero dovuti tornare oggi e invece rientreranno venerdì sera. Ieri c'è stato un vertice di mercato con l'Inter per il centrocampista valutato 30 milioni di euro: il club sardo apre a un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto.



Capitolo Nainggolan: si punta a un altro anno di prestito per il belga, sotto contratto fino a giugno 2022 con l'Inter, pronta a contribuire per 1,2 milioni sui 4,5 del suo stipendio. Prima però il Cagliari deve fare cassa con Godin (nel mirino dei turchi del Besiktas) e Simeone, richiesto dai russi dello Zenit San Pietroburgo.