Il patron dell'Inter, Zhang Jindong, ha trovato le liquidità che cercava. Due aziende statali, Shenzhen Internation Holdings Limited e Kunpeng Capital hanno acquistato rispettivamente il 15 e l'8% di Suning.com e come si legge dal comunicato, Jindong rimane a capo della cordata, mentre nelle sue tasche finiranno 1,9 miliardi di euro.



La nuova struttura struttura di Suning.com sarà così composta:



Zhang Jindong 15,72% (in precedenza 20,96%)



Alibaba 19.9%



Suning Holdings 0,66% (in precedenza 3,98%)



Suning Appliance 5,45% (in precedenza 16,8%)



Shenzen International 8%



Kunpeng Capital 15%