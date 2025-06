Inter, il retroscena di Correa: "Al Botafogo grazie a Luis Henrique"

Getty Images

L'ormai ex attaccante dell'Interè stato presentato come nuovo acquisto del Botafogo insieme ad un'altra vecchia conoscenza della Serie A: l'ex Fiorentina Arthur Cabral. L'argentino ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dicendosi pronto ad iniziare questa nuova avventura: "Per me è una sfida molto importante. Ho molti amici brasiliani, ne ho conosciuti molti in questi dieci anni in Europa. Lucas Leiva, Luiz Felipe, Luis Henrique, Andreas Pereira, molti di loro mi hanno aiutato e hanno giocato insieme. Capisco e parlo un po' la lingua".

- Il classe '94 ha inoltre svelato un retroscena sul suo approdo nel club brasiliano, rivelando come abbia giocato un ruolo fondamentale proprio il nuovo acquisto nerazzurro Luis Henrique - che ha esordito nel calcio professionistico proprio con O Glorioso e con cui Correa ha giocato nella stagione 2023/24 all'Olympique Marsiglia: "Quando eravamo a Marsiglia,Era casa sua. Quando stavo trattando il mio arrivo, mi ha detto che sarei stato molto felice.Gli mando un forte abbraccio".

- Infine uno sguardo al Mondiale per Club, al via nella notte italiana.: "Sfideremo il PSG? Li ho affrontati molte volte, sono una squadra fortissima. Prima però battiamo i Sounders".