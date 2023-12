Altro che i gol di, gli assist die la qualità di, sesta procedendo a velocità di crociera in Serie A e Champions League è grazie alla sua. È nel reparto arretrato infatti cheha trovato il segreto di Pulcinella del suo successo e sta facendo la differenza rispetto alla passata stagione.- La porta di Sommer è rimasta intonsa per benLo svizzero ha subitodai nerazzurri, capaci di una. Un anno fa, in questo periodo, i clean sheets erano stati 5, i gol subiti 24. L'Inter insomma ha ingranato la marcia giusta:. Nei cinque campionati migliori d'Europa, nessuna squadra subisce così poco e tiene così tante volte la porta immacolata. Numeri da record con tanti meriti da dividere. Sommer è stato il primo portiere a collezionare, ha impeditoin Serie A e, contro i 32 di Szczesny e i 39 di Maignan ma beneficia di un lavoro di gruppo. Un lavoro che ad Appiano Gentile hanno riconosciuto e vogliono premiare e blindare per il futuro.Difesa che regge non si cambia. Secondo questo principio, l'Inter si sta muovendo per collaudare un reparto che funziona e funzionerà. Alle spalle di Sommer, che ha un contratto fino al 2026, c'è. L'ex Samp finora è stato poco utilizzato e non ha convinto quando è sceso in campo. Il portiere è in nerazzurro inche scatta al verificarsi di determinate condizioni ma deve convincere a puntare nuovamente su di lui in estate. Alle sue spalle spingono Bento e Di Gregorio, identificato come un papabile numero uno futuro. Fermo restando un rendimento impeccabile di Sommer che in tanti avevano sottovaluto.Una delle squadre più in là con l'età, i nerazzurri stanno già rinverdendo il futuro.sono punti fermi e saranno pilastri anche del futuro e non è un caso che siano accomunati da una scadenza di contratto fissata al. Diverso il caso dell'usato sicuro.sono lo zoccolo duro interista e, con loro, si discute anno dopo anno. Per l'ex Manchester United - in scadenza nel- i discorsi per un pronto rinnovo sono ben instradati; per gli altri due invece la data è stata già portata al. Programmazione, sacrificio di tutti e voglia di lottare centimentro dopo centrimetro: è così che si costruiscono i bunker, è così che si crea l'impalcatura per gli scudetti.