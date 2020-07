e hanno ovviamente, come sempre succede ad Appiano, una serie infinita (è assolutamente fuori misura) di processi.Attorno all'Inter l’attenzione dei media è sempre storicamente altissima e ipercritica. I nerazzurri appena cadono fanno rumore,quelPassiamo oltre. La squadra di Conte non sarebbe dovuta cadere contro il Bologna e a Verona avrebbe dovuto imparare dai tanti errori passati. Nulla di tutto questo è successo, le conseguenze sono state pesanti per tutto l’ambiente. Il palco della famosissima e sempre ben replicatasi è aperto lasciando spazio a tanti piccoli drammi. Si comincia con il possibile. Insomma tutto fa brodo e l’Inter per molti è un brodo molto buono in cui sguazzare e di cui riempirsi lo stomaco.ogni volta che si perde una partita: non fa gioco alla squadra, alla società e nemmeno a lui. Ma la squadra è ancora in tempo per rialzarsi e buttarsi nello sconforto e nel malumore può solo fare danno.. C’è chi gioca bene una partita e quella dopo non sta in piedi. Lo sapevamo sarebbe stato così, ma adesso sembra che tutti se ne siano dimenticati. Stiamo giocando a luglio e le squadre si stancano prima e giocano male, Inter compresa. Ma chissà perché, ne mancano ancora di punti. Guai, considerata la storia recente interista, pensare che sia già tutto in tasca: non è così. La matematica va guadagnata e non si può pensare di vivere di rendita nelle nostre condizioni.che bussa alla porta. Evitiamo il fallimento vero, quello di buttare vi tutto di nuovo ricominciando con la solita girandola che non porta mai a nulla.