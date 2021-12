L'Inter è in ansia per Joaquin Correa. L'attaccante argentino è uscito in lacrime al 59' della partita tra i nerazzurri e la Roma, toccandosi la coscia sinistra. In panchina, consolato da Lautaro Martinez, ha detto "ho sentito tirare". Le prime indicazioni parlano di risentimento ai flessori della coscia sinistra.



Preoccupazione in casa Inter, gli esami a cui il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore chiariaranno l'entità del problema.