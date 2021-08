L’Inter disintegra il Genoa e parte alla grande. Nonostante le defezioni in attacco, con Sanchez infortunato e Lautaro squalificato, il motore va a pieni giri e Inzaghi dimostra di saper trovare le giuste soluzioni anche in piena emergenza. Ma dal mercato arriverà un altro rinforzo: lì davanti la coperta è corta e bisogna intervenire, ma dalla Germania arriva una notizia che altera qualche equilibrio. Marcus Thuram è uscito infortunato dalla sfida contro il Leverkusen, un guaio al ginocchio che potrebbe tenerlo fuori per un po’.



CORREA IN POLE - Ecco perché salgono nuovamente le quotazioni di Correa, che la Lazio ha tenuto in tribuna in vista della sfida contro l’Empoli. Un sintomo chiaro di come i biancocelesti non vogliano rischiare niente, l’attaccante è sul mercato e la sensazione è che dopo qualche resistenza iniziale, Lotito possa anche rivedere al ribasso il prezzo del “Tucu”. L’argentino è sempre stata la prima richiesta di Inzghi, Marotta e Ausilio propendevano invece verso Thuram, ma l’infortunio patito contro il Leverkusen potrebbe chiudere definitivamente i giochi e spingere Correa verso Milano. Dopo la vittoriosa sfida contro il Geno parleranno anche di questo, perché a Milano c’è fretta di chiudere per la punta entro i primi giorni della prossima settimana.