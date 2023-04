Intervenuto in conferenza stampa a margine della partita contro la Salernitana, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha espresso la propria opinione in merito ai tanti errori sotto porta commessi dai suoi uomini.



Ha parlato di impegno ma sotto porta i suoi calciatori si concedono egoismi che poi alla fine pagano: Mkhitaryan che non serve Lukaku a porta vuota contro la Fiorentina, lo scavino di Lautaro contro Ochoa. Qualcosa non quadra…

"Si potrebbero dare mille risposte, ma oggi non mi sento di parlare di egoismo. Ho visto cose che non vedevo da tanto tempo, come la traversa di Lukaku e poi la respinta di Ochoa, come il palo di Barella. In questo momento paghiamo gli errori più che in altri, ma non ho nulla da dire sull'impegno. La delusione è cocente, ma questo è il calcio. Ho parlato di resilienza perché in un momento così. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, ma non solo gli attaccanti".