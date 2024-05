Inter, Inzaghi: "Martedì incontro Oaktree e capirò i programmi. Rinnovo? Vedremo il da farsi..."

Getty

Nella sala conferenze del Bentegodi dopo la partita pareggiata col Verona,, tecnico dell'Inter, debutta con un pensiero per l'ex presidente Steven Zhang: "Sapete l’affetto che provo per lui.".PASSI DA FARE - "Ci saranno diversi passi, insieme alla dirigenza conosceremo il nuovo proprietario e capiremo i programmi".ALTRO SCUDETTO? - "Quando si raggiunge un traguardo così non ci si deve nascondere, ci vorranno grandissime motivazioni. Cercheremo di migliorarci sempre".

"Facciamo i complimenti a Baroni e al suo staff. Hanno fatto un'ottima partita. Il primo tempo ci sono venuti a prendere forte e noi potevamo fare meglio in fase di non possesso. Il secondo tempo abbiamo creato tantissimo".MERCATO - "Il calciomercato è imprevedibile, ma sicuramente cambieremo meno dello scorso anno. Ho dei dirigenti forti che non stanno mai fermi e lavorano. Ora è giusto riposarsi"."Sarebbe importante per il calcio italiano. Ha sempre fatto bene, anche qui all’Inter. Spero di rincontrarlo".

A DAZNL'EVOLUZIONE DELL'INTER - “Senz’altro. Si chiude questa magnifica stagione, grazie a tutti. I giocatori mi salutano perché partono per le Nazionali. Ringrazio la famiglia Inter, questa stagione è merito di tutti”.FOTOGRAFIA STAGIONE - “La festa dei tifosi, qualcosa che rimarrà dentro me e tutti i ragazzi. L’ho definito lo scudetto della gioia perché abbiamo fatto qualcosa di bellissimo insieme, è stata una magnifica cavalcata fatta insieme a questo pubblico meraviglioso”.PREMIO MIGLIOR ALLENATORE - “Fa piacere, al di là dei premi individuali che sono sempre importanti e che condivido con staff, giocatori e società, la cosa importante è vincere quelli collettivi. È stato un bellissimo percorso, iniziato il 13 luglio. Ora cercheremo di riposare come giusto che sia per ripartire nel migliore dei modi”.

OAKTREE -“Le parole di Marotta sono una grande testimonianza. Ringrazio la famiglia Zhang, ho avuto un bellissimo rapporto con Steven in questi tre anni. Martedì conoscerò questa nuova società che è molto ambiziosa e vuole fare molto bene per l’Inter”.“Sappiamo cosa vuol dire giocare tante partite. Noi partiamo coi nostri obiettivi, quest’anno non ci siamo nascosti dicendo che l’obiettivo era la seconda stella e l’abbiamo voluta con tutte le nostre forze pur sapendo che c’erano altre avversarie che lottavano per lo stesso obiettivo. Siamo stati i più bravi in Italia e ora vogliamo confermarci, sappiamo che non sarà facile perché ci saranno squadre attrezzate ma ci prepareremo nel migliore dei modi”.

“No, perché so che società abbiamo. Ci sono grandi dirigenti che daranno continuità a questa squadra. Poi sul mio rinnovo ci incontreremo e vedremo il da farsi”.AGGETTIVI PER L'INTER - “Devo ringraziare tutti quelli che non ci sono ora, abbiamo vinto anche nei primi due anni ma la seconda stella è stata il coronamento del lavoro. È stato un grandissimo percorso per tutti e tre gli anni”.