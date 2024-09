Inter, Inzaghi: "Meritavamo di vincere. C'è dispiacere, abbiamo subito un eurogol. Frattesi e Zielinski..."

Getty Images

L'allenatore, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida pareggiata in extremis per 1-1 contro il. Tanto il dispiacere per un risultato che non soddisfa e per una partita che, secondo il tecnico nerazzurro, avrebbe meritato di vincere."La squadra ha avuto un buon approccio. Nei primi 20 minuti abbiamo creato parecchio e dovevamo essere bravi a sbloccare la partita. Lo scorso anno era stata una partita simile, ma l'avevamo sbloccata subito"La palla di Dimarco e quella di Lautaro erano occasioni importanti, poi dopo siamo stati lenti nel far girare la palla e siamo stati meno lucidi quando avevamo l'occasione di tirare e abbiamo scelto la palla per il compagno. Nel secondo tempo quando eravamo sbilanciati con 3 punti abbiamo preso un eurogol, quello di Dani Mota è un grande gol. Mi tengo la reazione, siamo dispiaciuti ma si va avanti.

"Hanno fatto entrambi bene, hanno fatto quello che dovevano fare. Non parlerei dei singoli, tutti hanno fatto quello che dovevano. Volevamo la vittoria e probabilmente l'avremmo anche meritata, però complimenti al Monza, si sono difesi bene"."L'avevamo fatto già a Genova, e si sono mossi bene anche oggi. Correa era l'unico che era rimasto a lavorare con noi e l'avevo visto bene. Poi non è facile lavorare con gli attaccanti""Era affaticato sul finale ma avevo finito gli slot. Aveva solo crampi, non c'è nessun problema"

"Zielinski è una mezzala, di qualità ne ha tanta e ce ne darà tanta. È un giocatore di qualità che ha avuto un problemino in estate, ma che è tornato a lavorare bene e che ci darà tanto. Regista? No in quel ruolo abbiamo già Calha e Aslla e lui a me piace da mezzala".