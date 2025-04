Inter, Inzaghi: "Non è la partita più importante dell'anno. Thuram no col Milan. Dumfries e Zielinski quasi ok"

L'allenatore dell'Inter,, ha parlato a Sky nel prepartita della gara che vedrà i nerazzurri affrontare il Bologna nell'importantissimo match pasquale della 33esima giornata di Serie A. La trasferta al Dall'Ara in una corsa Scudetto apertissima con il Napoli rievoca vecchi fantasmi, ma l'allenatore interista non pensa né al passato né al futuro."Pressione e stanchezza? Affrontiamo questa partita con l'entusiasmo giusto e la voglia. Affrontiamo una squadra che è in salute, ben allenata e che ha eprso in casa solo contro il Verona quando era in 10 uomini. Ci vorrà una partita di grande attenzione, una partita importante".

"Ho fatto delle scelte come sempre cercando di capire la partita che andiamo ad affrontare. Ho cambiato il meno possibile e c'è massima fiducia in chi comincia. Aspettiamo Dumfries e Zielinski al più presto, abbiamo avuto questo problemino per Thuram ma non penso che starà fuori a lungo"."Diciamo che Zielinski, Dumfries e Thuram vanno valutati giorno per giorno. I primi due hanno avuto problemi importanti che sono durati parecchio, nella prossima settimana lavoreranno con noi. Thuram ha avuto un risentimento e penso che per mercoledì sia presto".

Poi a Dazn"L'avversario sta facendo benissimo, sappiamo la difficoltà, sappiamo che dovremo fare una grande partita. Abbiamo la necessità di fare punti"."Sono tutte importanti, chiaramente il Presidente l'ha detto giustamente e io sono d'accordo, ma allo stesso tempo devo pensare tantissimo a tutto ciò che abbiamo davanti. Il mio focus è su oggi, sul Bologna""Adesso siamo nella fase finale, sappiamo il percorso che abbiam dovuto fare e dobbiamo lasciare da parte fatica e stanchezza. Dobbiamo fare una grande gara e tenere alti i ritmi. Abbiamo avuto 2 giorni e mezzo per prepararla e siamo pronti"