Così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si interroga sullo scontro tra Andrea Pirlo e Antonio Conte, sfida nella sfida di Inter-Juve in programma domenica sera. Il maestro, nel senso di insegnante, è il tecnico nerazzurro, su ammissione dello stesso bianconero:I due conservano un rapporto speciale, perché grazie a questo binomio la Juve diede vita alla gloriosa calvata dei nove scudetti consecutivi. Ma domenica saranno l’uno contro l’altro, e non importa se Conte è un veterano della panchina e Pirlo un debuttante. La gloria spetterà solo a chi vincerà e sarà contesa tra due persone unite da un forte legame, ma che saranno nemici per la prima volta in panchina.