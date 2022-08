A parlarne è un ex grande nerazzurro, Jurgena La Gazzetta dello Sport. Tra il bentrovato a Lukaku, paragoni scomodi e le aspettative per un suo connazionale e per i risultati di Inzaghi.– “. Ma bisogna anche aggiungere che niente è scontato... Un pizzico di rischio c’è:. Adesso Lukaku dovrà mettersi a disposizione ripartendo da zero dentro un sistema diverso: segnando,. Ma non ho dubbi che succederà: è tornato per essere di nuovo felice".– “Ovviamente, non è ancora un Lippi o un Trapattoni, ma può diventarlo. Certo lo scudetto mancato dell’anno scorso mi ha deluso: la squadra giocava benissimo.Le milanesi, la Roma, il Napoli e la Juve che ha preso: lo conosco bene, in Bundesliga faceva la differenza".– “: non solo con la possibilità di rivincere lo scudetto, ma anche con quella di andare avanti il più possibile in Champions. Questa squadra può riuscirci.E quanto mi piacequando porta su la palla con il sinistro: bravissimo!".– “Aspetto la prova del campo per la coppia ma ho fiducia pensando al passato.. È stata la mossa giusta non prendere. Lui è un vero talento,Non sono dispiaciuto che non sia arrivato perché non c’era lo spazio giusto per inserirlo. La Roma, comunque, con lui ha fatto un colpo".– “. Così come lo sarà: l’anno scorso aveva davanti un mostro come Perisic, ma ora ha campo libero per tornare ai suoi livelli. È un giocatore che non si abbatte e corre, mette le ali: