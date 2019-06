Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Aleksandar Kolarov all'Inter il prossimo anno. La conferma, convinta, arriva dal Corriere dello Sport: il serbo è tentato dall'approdo a Milano e ne ha già discusso con gli agenti, che sono da tempo in contatto con il ds nerazzurro Ausilio. L’Inter prenderà in considerazione la soluzione Kolarov, che risolverebbe molti problemi su calci piazzati e porterebbe leadership, solo se non dovrà pagare il cartellino.