Il DT dell’Ajax, Marc Overmars, ha dichiarato, in un’intervista a Voetbal International, di essere disposto ad ascoltare offerte per due giocatori importanti della rosa dei lancieri: l’esterno d’attacco David Neres e il terzino sinistro Nicolas Tagliafico, che è nel mirino dell’Inter. "Non è un segreto che Tagliafico sia aperto ad una cessione" e "Questa volta Neres vuole cambiare" ha spiegato l'ex giocatore del Barcellona.