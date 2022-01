a proposito di un mercato che - come spesso accade a gennaio - è caratterizzato da pochi soldi e richiede un particolare ingegno., che è alla ricerca di una soluzione per consentire al centrocampista urbinate di giocare con maggiore continuità,, in scadenza di contratto nel 2023. Un nome che può tornare assolutamente di moda in vista della prossima estate, quando il prezzo del calciatore norvegese è destinato a calare ulteriormente; attenzione però a possibili sviluppi immediati, legati ad alcuni incastri.per l'ingaggio di un nuovo centrocampista, visto che Simone Inzaghi può disporre attualmente in mediana anche di Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gagliardini, Vidal eUn numero più che sufficiente di calciatori per affrontare il prosieguo della stagione e tutte le competizioni che vedono l'Inter impegnata;, che ha recentemente respinto una proposta arrivata dal Flamengo, ma che ha mercato nel nostro campionato edIn caso di partenza, i nerazzurri potrebbero avere la necessità di sostituirlo numericamente e il nome di Thorsby tornerebbe di attualità per Marotta ed Ausilio., tanto che anche il Napoli e alcune formazioni di Premier League lo hanno messo nel mirino negli ultimi tempi., forte degli ottimi rapporti con la Samp e con l'affare Sensi già in piedi,Un'idea al momento, che può decollare se tutte le tessere del mosaico andassero al posto giusto: il mercato dei campioni d'Italia può regalare ancora sorprese in questa finestra di gennaio.