Intervenuto ai microfoni di Radio Onda Libera Tarcisio Burgnich, ex difensore della Grande Inter e della Nazionale, ha detto la sua su alcuni dei temi più scottanti dell'attualità interista: "Spalletti resterà: è un ottimo allenatore e in giro di maghi non ne vedo. Sta facendo la sua parte all’Inter e il terzo posto un valore ce l’ha. Può migliorare in prospettiva. Icardi? Mi auguro che Wanda Nara la smetta di parlare di calcio e di suo marito. Mette in difficoltà lui stesso e tutto l’ambiente nerazzurro. Cosa serve per alzare il livello? Un pezzo da novanta a centrocampo, uno che inventi."