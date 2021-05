Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, parla a Sky Sport prima della finale di Champions tra City e Chelsea: "Penso che sia il momento più bello, tutti i giocatori sognano di arrivare qui. Bisogna stare tranquilli, scendere in campo e fare il meglio. Prima delle partite normali c'è un po' di nervosismo, è normale, ma dopo si dimentica tutto".



L'INTER - "Dopo 11 anni vincere uno Scudetto penso sia una gioia. Ai miei tempi i tifosi sono stati male degli anni. Conte? Io non riesco a capire, è un grandissimo allenatore. Io ho avuto l'opportunità di fare il ritiro con loro, si vedeva la professionalità. Ci mancherà. Auguri a Inzaghi un bel lavoro".