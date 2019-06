Alvaro Recoba, ex attaccante dell'Inter, parla a Fox Sports Brasile di Adriano, suo ex compagno in nerazzurro: "Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ottimo compagno e giocatore brasiliano classico. Il suo modo di vivere era questo, ognuno è libero di fare ciò che vuole della sua vita. Parlando sempre della parte umana, Adriano è un mio grande amico. Nessuno di noi è in grado di giudicare l’altro. Questa è la verità. Lo sa che mi piace davvero, quindi puoi intervistarlo e chiedergli cosa pensa di me. È un fenomeno, una grande persona. Il resto è secondario".