L'idea dell'Inter è quella di trattenere Sanchez per consegnare nelle mani di Conte una batteria di attaccanti di grande livello. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“La scelta sulla conferma o meno di Sanchez dipende da più fattori. Primo fra tutti la composizione del reparto offensivo 2020-21: se sarà ceduto Skriniar e Martinez resterà insieme a Lukaku, avere sia il Niño sia Dzeko garantirebbe una batteria di punte di spessore assoluto. Perché il progetto sia realizzabile, al netto della corte del Barcellona per Lautaro, c'è un ostacolo di nome United. I Red Devils hanno con il cileno un contratto fino al 2022 e devono far capire all'Inter che piani hanno sul giocatore. Marotta e Ausilio un pensiero a tenerlo lo stanno facendo, ma solo a certe condizioni. Alexis ha un ingaggio da 13 milioni di euro netti (più bonus) che salgono se lo United partecipa alla Champions. Non rientra nei piani di Solskjaer, ma non può essere svenduto dal club. L'Inter proverà ad averlo di nuovo in prestito, ma solo se gli inglesi gli pagheranno come adesso una fetta dello stipendio (circa il 60%)”.