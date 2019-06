Con l'ingaggio di Conte, Suning ha dato un segnale preciso sul futuro dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'accesso in Champions abbia facilitato l'arrivo del tecnico salentino. “L’okay dato dalla proprietà alla spesa extra per l’ingaggio di Antonio è un segnale importantissimo per i tifosi. L’ex c.t. dell’Italia era il pallino di Zhang Jindong, che invano aveva provato a prenderlo due anni fa. Ora che «finalmente» (copyright Steven) Conte è nerazzurro, lo scenario cambia. Anche perché ha firmato un contratto da paperone della panchina: 11 milioni netti per 3 stagioni, più del doppio di quanto prendeva Spalletti (4,5 milioni all’anno). Non solo: la voglia di avere uno degli allenatori top d’Europa ha spostato in secondo piano anche i tanti soldi che l’Inter ha dovuto mettere a budget per il licenziamento di Luciano, che costerà 25 milioni a meno di futuri accordi con il tecnico. Prima della sfida contro l’Empoli si diceva che l’Inter chiedeva a Spalletti la Champions League e i suoi soldi per arrivare a Conte: non c’è la controprova, ma di certo quei 63 milioni garantiti tra premi di partecipazione, market pool e bonus legati agli sponsor hanno reso più semplice la trattativa con l’ex allenatore del Chelsea, che da sogno è diventato rapidamente realtà. Adesso, però, si comincerà a fare sul serio per dare al «top coach» Conte la migliore rosa possibile, al netto dei circa 40 milioni di plusvalenze che l’Inter dovrà fare entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del fair play Uefa”.