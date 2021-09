È arrivato il momento di Denzel Dumfries, l'olandese potrebbe giocare titolare domenica contro la Samp. L'esterno olandese dovrà dimostrare perché è sempre stata la prima scelta di Ausilio e Marotta, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Più di un mese di attesa per acquistarlo e due giornate a mezzo servizio, con appena 6’ in campo nel debutto contro il Genoa. Ma adesso Denzel Dumfries è pronto a prendersi l’Inter e a dimostrare perché per Inzaghi, Marotta e Ausilio è sempre stato lui il profilo perfetto per sostituire Hakimi. Una sfida non banale che Dumfries è pronto ad affrontare e vincere: con l’Olanda è tornato a giocare titolare, dimostrando di aver ritrovato la condizione migliore e la sua consueta straripante potenza fisica. Inzaghi ora ha l’arma in più per tentare il primo strappo al campionato e sognare una grande notte di Champions contro il Real”.