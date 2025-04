Inter, la carica di Inzaghi: chiama tutti a rapporto e prova la formazione anti-Roma. Zielinski e Dumfries in gruppo

(ieri la squadra ha osservato un giorno di riposo) prima di iniziare l’allenamento, quando alle 11.45 il tecnico ha radunato tutto il gruppo a centrocampo.che serve in questo momento delicato per annullare o comunque scacciare il rischio che le tossine di un derby perso male possano compromettere questo finale di stagione in cui la squadra è chiamata a dare tutto.- Per questo motivo, prendendo a esempio alcune situazioni di gioco verificatesi proprio mercoledì sera, che non hanno soddisfatto le pretese dell’allenatore.secondo il tecnico, soprattutto in previsione del futuro, visto che a breve bisognerà affrontare quei fenomeni di Pedri e Yamal.- Terminato il discorso, Inzaghi ha schierato i suoi sul terreno di gioco: squadra divisa per esercitazioni, con Dimarco e il giovano Cocchi che hanno lavorato fianco a fianco., che sicuramente non ci sarà contro i giallorossi. Per il resto la formazione sembra già fatta, conmentre Thuram non è neanche sceso in campo e sarà gestito in vista della trasferta di Champions League di Barcellona di mercoledì 30 aprile.- Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.