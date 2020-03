Secondo La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan è totalmente fuori dal progetto di Antonio Conte per la sua Inter presente e futura. Questo verrà ribadito al centrocampista belga perché anche al rientro dal prestito a Cagliari, l'intenzione è di trovare un accordo con Giulini per trattenerlo in Sardegna o cedere Radja a un'altra società.