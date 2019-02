La Gazzetta dello Sport parla d Inter e spiega come i nerazzurri conservino una statistica confortante.



“L’Inter non ha subito gol nel primo tempo per la ventesima volta in questo campionato: nessun’altra squadra ha fatto meglio nell’attuale Serie A. Se le partite finissero al 45’... E però era dal 2 dicembre che la squadra non segnava due reti in A. Opposti estremismi”.