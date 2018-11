La nuova era del presidenteè ufficialmente partita e, in attesa di liquidare del tutto e dimenticare la gestione dell'uomo d'affariè pronta a partire con nuove idee e progetti interamente made in Suning. Il passaggio di consegne è già avvenuto a livello societario, ma ora,Il cuore del lavoro che dovrà sostenerepassa ovviamente dallae la prossima gara con ilpuò indirizzare la stagione in vista di un calendario che dopo la sosta sarà drammatico (Tottenham, Roma e Juventus in serie). Secondo la Gazzetta dello Sporte nella giornata di ieri, presente a un evento Ferrari, Steven Zhang ha ribadito: "Certo che sono pronto per il barcellona. Sono gli avversari giusti per noi".C'è un aspetto del Barcellona che però ha colpito molto il nuovo presidente ed è la costante integrazione in prima squadra dei giovani cresciuti nella Masia. Zhang è convinto che il settore giovanile nerazzurro rappresenti un'eccellenza che può essere utile non solo sul mercato per sistemare i bilanci, ma che possa portare valore anche e soprattutto in prima squadra.. Una mossa che i tifosi interisti invocano da tempo e che avvicinerebbe ancora di più la società al cuore del tifo.