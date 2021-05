e conferenze annullate anche se il prossimo match vedrà i nerazzurri già campioni d'Italia affrontare la Juventus con la possibilità di eliminarla, di fatto, dalla prossima Champions League.non parla finché non lo faràper evitare di doversi esporre su questioni di cui il presidente non vuole parlare ovvero sul futuro della società.e che dovrà concludersi nel più breve tempo possibile in modo da poter onorare gli impegni di questa annata e programmare il futuro.I nomi sul tavolo dopo l'allontanamento di Bc Partners sono ormai noti e sono quelli di. Il primo punta a un prestito semplice, almeno inizialmente di 270 milioni di euro con alti, mentre il secondo punta anell'immediato con un investimento da 300 milioni. Due vie leggermente differenti e con tempistiche altrettanto divergenti maProprio il tempo inizia a stringere perché entro fine mese dovranno essere trovati accordi se non per il taglio, quantomeno per lo spalmare le due mensilità che restano sul prossimo bilancio, altrimenti dovranno essere liquidate e in quel momento servirà la liquidità dei fondi.. Sa bene che, se in Cina non dovesse sbloccarsi il problema con il partito e sulle difficoltà di portare all'estero denaro fresco, il problema si ripresenterà in futuro sotto un'altra forma ovveroUn po' come successo con Elliott e con il Milan, una strategia che darebbe respiro ai tifosi nerazzurri, ma non a Zhang che da campione d'Italia perderebbe l'asset nel momento di maggior prestigio e senza gudagnarci.