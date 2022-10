Chi l'avrebbe detto? Il sorteggio di Istanbul aveva "regalato" all'Inter un girone di ferro in Champions League con Bayern Monaco e Barcellona. Due mesi dopo la partita più semplice (almeno sulla carta), in casa contro il Viktoria Plzen, è diventata quella più importante. Perché, vincendo, i nerazzurri staccherebbero il pass per gli ottavi di finale. Lo sanno i tifosi, che mercoledì alle ore 18.45 riempiranno San Siro.



3 x 3 - E lo sa Simone Inzaghi, che sabato sera a Firenze ha fatto rifiatare un titolare per reparto: Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries e Edin Dzeko. Tutti e tre giocheranno dall'inizio domani. Il difensore italiano, l'esterno destro olandese e l'attaccante bosniaco sono pronti a prendere il posto di Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Joaquin Correa. Una volta tanto anche per l'Inter vincere sarà l'unica cosa che conta.