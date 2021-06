Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter e a tutti gli effetti oggi ha preso possesso di Appiano Gentile in una visita fiume insieme ai suoi agenti e ai dirigenti nerazzurri. Una parte del ritiro estivo sarà svolto alla Pinetina, mentre è già stata annunciata la seconda parte di tournée estiva in Florida negli Stati Uniti. Inzaghi non vuole perdere tempo e, in vista di un'annata che si preannuncia comunque complicata, ha già dettato alcune linee guida alla società sul mercato con una richiesta che è già in cima alla lista.Una priorità che è palese analizzando l'attuale rosa nerazzurra e che corrisponde al 100% anche in quella che sarebbe stata la prima richiesta di Antonio Conte se fosse rimasto l'allenatore dell'Inter anche in questa stagione. Serve un esterno sinistro, possibilmente di piede mancino, che riesca a prendere possesso della fascia nel 3-5-2 e che possa dare fiato a Perisic, sempre che l'esterno croato resti a Milano.Sono tre i nomi sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta e rispondono a profili pronti e di grande appeal. Il primo è il più corteggiato anche da Juve e Napoli ed è il nazionale italiano di proprietà del Chelsea,il cui costo però è ancora molto alto. L'alternativa è un nome che in casa Inter torna di stagione in stagione ed è l'argentino dell'Ajax,. Infine l'alternativa low cost è, esterno serbo dell'Eintracht Francoforte. Nomi importanti, che però non potranno che passare prima da almeno una cessione importante. L'Inter programma il proprio futuro, Inzaghi aspetta e detta la linea.