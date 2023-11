A Torino per confermare uno status che in Serie A tutti le riconoscono:, sicuramente quella che gioca meglio, macon solo un gol subito in più rispetto ai nerazzurri e con il grande vantaggio di giocare una sola volta a settimana. Lo aveva detto qualche giorno fa Marotta e lo ha ribadito Simone Inzaghi in conferenza:, nonostante Allegri non perda occasione per esprimere il proprio, contrario, punto di vista. Domani però parlerà il campo e, viste anche le, oltre a quella di, rientrato con una caviglia malconcia dall’impegno con la nazionale cilena., il dolore al tendine sta dando tregua al colombiano, che oggi ha svolto lavoro in gruppo per la seconda volta in questa settimana, offrendo garanzie in merito alla sua convocazione.Niente ritiro, i calciatori sono tornati a casa da mogli e figli, domani il ritrovo ad Appiano e lacon meta lo stesso albergo che ha ospitato i nerazzurri anche lo scorso anno. Idee chiare sulla formazione titolare, conin porta econ de Vrij al centro e Darmian a destra. Tutti confermati i cinque di mediana, con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Coppia d’attacco, neanche a dirlo, Thuram e Lautaro.Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.