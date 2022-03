Nicolò Barella ha la spia della riserva accesa, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il problema del centrocampista dell'Inter è sia fisico che mentale.



“La stanchezza va declinata in almeno due modi. Può essere fisica o mentale. Bene: Nicolò Barella è la somma che fa il totale. Un totale da quasi 10 mila minuti con l’Inter, polmoni svuotati e testa sempre connessa: che abbia un passaggio a vuoto è quasi fisiologico, che l’Inter invece in organico non abbia un alter ego in grado di concedere riposo a Nicolò è invece un peccato originale che pure era stato individuato, ma che non è stato corretto nel mercato di gennaio”.