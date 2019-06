Non sarà Edoardo Vergani la contropartita tecnica che l'Inter garantirà al Sassuolo per concludere col Sassuolo l'operazione che porterà Stefano Sensi alla corte di Antonio Conte. L'attaccante classe 2001 è destinato infatti alla Roma che, dopo l'affare Zaniolo della scorsa stagione nell'ambito della cessione ai nerazzurri di Nainggolan, pescherà nuovamente nel florido vivaio nerazzurro: con lui e un conguaglio di 10 milioni di euro è pronta a sbloccarsi la trattativa per il passaggio all'Inter di Edin Dzeko. Nell'incontro andato in scena ieri nella nuova sede del club meneghino, l'agente Federico Pastorello ha discusso anche del futuro del suo giovane assistito, che, è bene precisarlo, non creerà alcun intoppo nella vicenda Sensi.



DA GRAVILLON A PINAMONTI - Gli ottimi rapporti tra Inter e Sassuolo faranno in modo che l'operazione vada ugualmente in porto sulle stesse basi definite nel blitz dell'ad emiliano Carnevali della scorsa settimana, con i nerazzurri che pagheranno 5 milioni subito per il prestito e con un riscatto fissato tra i 22 e i 25 milioni di euro. Per quanto concerne il giocatore che rientrerà nell'affare, da Viale della Liberazione è stata subita smentita l'ipotesi Adorante, ancora ai box per l'infortunio al ginocchio di marzo e che potrebbe essere girato al Parma, il club nel quale è cresciuto. E così nel totonomi spunta la candidatura del centrale difensivo classe '98 Andrew Gravillon, reduce dall'esperienza al Pescara, da cui l'Inter lo aveva riacquistato nel gennaio scorso per 7,5 milioni. Attenzione poi ad Andrea Pinamonti che, dopo la buona stagione a Frosinone e soprattutto il Mondiale Under 20 disputato da protagonista, è uno dei giocatori nerazzurri più richiesti. Anche Genoa e Parma in Italia, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund all'estero ci hanno pensato, ma alla fine l'ultima parola spetterà a Conte.





