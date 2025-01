Inter-Monaco, le pagelle di CM: Lautaro e Thuram devastanti. Monaco difesa horror

Inter-Monaco 2-0



INTER

Sommer 6: Partita inoperosa.



Pavard 6,5: Dal suo lato agisce spesso Golovin, il più talentuoso, ma non lo impensierisce mai.



de Vrij 7: L’azione che porta al rigore nasce da un suo anticipo di testa a metà campo. Embolo annullato dal campo.



Bastoni 6,5: Disciplina tattica e sangue freddo. Minamino non passa mai oltre.



(Dal 14’ s.t. Carlos Augusto 6,5: Con estrema sicurezza nei propri mezzi interpreta il ruolo di braccetto



Dumfries 6,5: In questo momento è incontenibile, distrugge il suo diretto avversario con continui affondi.

Un assist perfetto per Arnautovic, ma l’austriaco spreca tutto).Riceve la respinta del portiere e con estrema lucidità guarda il piazzamento di Lautaro prima di servirlo per farlo calciare a botta sicura per il 2-0.Entra con l’atteggiamento giusto, pressa in mezzo al campo e fa ripartire l’azione).L’espulsione di Mawissa a inizio gara lo pone nelle migliori condizioni, ha sempre tempo e spazio per giocare palla senza alcuna ansia.Libero di percorrere indisturbato 30 metri palla al piede, va alla conclusione che procura il 3-0 di Lautaro. Pulisce una serie infinita di palloni con la sua consueta serenità.

Suo il pallone velenoso che manda in crisi Mawissa, che poi stende Thuram guadagnando il rosso. Sì rende pericoloso anche con un bel calcio di punizione.Con una finta di corpo elude l’intervento si Salisu e penetra in area, Zakaria lo sgambetta da dietro ed è calcio di rigore. Carico come una molla, aggredisce Mawissa e lo costringe al fallo da rosso.Assenti Calhanoglu e Zielinski, si presenta lui dal dischetto. L’esecuzione è rivedibile ma il pallone gonfia la rete. Il raddoppio È su azione, libero in area, Barella lo serve e il toro di prima intenzione gira di destro in porta. Chiude con una tripletta approfittando di una respinta corta di Majecki.

Esordio in nerazzurro per questo giovanissimo talento che da poco ha rinnovato il suo contratto. Con una gran giocata penetra in area ma il mancino finisce alto).Due gol sbagliati davanti al portiere. A modo suo).Sistema la pratica Monaco dominando a tutto campo dall’inizio alla fine.: Sfiora solamente ma non respinge il rigore forte ma centrale di Lautaro. Incolpevole sul raddoppio dell’argentino, si esibisce in un bell’intervento sulla punizione di Dimarco. Respinge così così il tiro abbastanza telefonato di Mkhitaryan e Lautaro lo punisce.

: Dormitona colossale su Lautaro Martinez e raddoppio nerazzurro. Lascia buchi per tutta la partita.: Il crash test contro i due bomber nerazzurri lo disintegra.: Nella lavatrice anche lui, poi esce per infortunio e lascia la squadra in 9).: Perde di vista Thuram, un secondo a inizio gara ed è già fatale. In continua e affannosa rincorsa.: Sbaglia una lettura semplice su passaggio di Dimarco e Thuram se lo mangia passandogli alle spalle. Lo stente e guadagna il rosso al minuto 12.Eccessivamente ingenuo nello sgambettare Thuram e concedere il calcio di rigore. Fuori tempo, fuori ritmo, fuori tutto.

Il Monaco non conosce diga e questo non può che essere un difetto che deriva dal centrocampo.



(Dal 1’ s.t. Magassa 5: Sostituisce Camara ma le cose lì in mezzo non cambiano).



Akliouche: s.v.



(Dal 19’ Henrique 5,5: Va a sistemarsi al posto dell’espulso Mawissa e non sembra impenetrabile).



Golovin 5,5: Bello da vedere, esce con eleganza dal traffico, ma combina poco.



(Dal 34’ s.t. Ben Seghir: s.v.)



Minamino 5: Tanto fumo, niente altro.



(Dal 22’ s.t. Michal: s.v.)



Embolo 5: Mai in partita.





A. Hütter 4: Monaco dalle gambe tremolanti, difesa horror, approccio aberrante.