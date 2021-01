Oggi l’argentino ne ha fatti tre, il che significa pallone a casa. Nel vero senso della parola. Il “Toro” ha lasciato San Siro con l’attrezzo del mestiere accanto, sul sedile passeggero, addirittura tutelato dalla cintura di sicurezza: “Andiamo a casa”, ha scritto su Instagram l’ex centravanti del Racing. Una coccola a chi gli ha regalato un gran pomeriggio.In una domenica partita male per l’Inter, Lautaro ha rimesso in ordine le cose con due gol decisivi, quello dell’1-1 e quello del 3-2, che ha aperto la strada alla goleada e anche alla sua personale tripletta. Una gioia per lui, ma anche perspesso il suo limite più grande è stato proprio questo.Ma Conte tanto sta martellando che alla fine sta attecchendo. Nelle prime tre giornate l’argentino è andato a segno altrettante volte, un gol a partita. Poie altri due gol in successione, contro Atalanta e Torino.È un po’ quello che diceva Lukaku riferendosi appunto al tandem d’attacco che compone con l’argentino in nerazzurro: “Bisogna accettare che a volte tocca a uno e a volte tocca all’altro”. Insomma, non c’è gelosia se si ragiona col noi e non con l’io.E lo stesso centravanti argentino fa capire di aver compreso il concetto: “Non importa se il gol arriva o meno, gioco e corro per l’Inter”, ha detto l’ex Racing.