Eclettico, duttile, professionista unico. L’esterno nerazzurro dell’Inter, nella felice serata dell’Olimpico, ha disputato l’ennesima ottima partita, sfornando una prestazione da 7 pieno in pagella, almeno. Ormai, non sorprende la costanza di prestazioni che l’ex vivaio rossonero sta vivendo in questo 2023., seppur accettato con indiscutibile professionalità,Il commissario tecnico dell’Italia. Evidentemente, condivide le opinioni di Simone Inzaghi che sfrutta le caratteristiche di adattamento di Darmian a seconda delle occasioni. Se in più si mette anche a segnare, il gioco è fatto.Un colpo di testa vincente che è diventato il suo secondo gol in azzurro, otto anni dopo la firma in Azerbaigian, tornando a segnare dopo 2960 giorni la sua rete precedente con l'Italia (in data 10/10/2015): nella storia degli Azzurri, Fabio Quagliarella è stato il solo ad attendere più giorni tra due sue marcature (3122 giorni).Chiesa è apparso in grande spolvero, ma (in attesa del Derby d’Italia di domenica 26 novembre, ore 20.45) anche lo stesso Darmian ha fornito delle precise indicazioni. Nel possibilmente già decisivo scontro nella sfida Scudetto, sarà proprio il tuttofare nerazzurro ad occuparsi dell’attaccante bianconero.Senz’altro, il braccetto nerazzurro avrà un compito delicato, ma le prove fornite nell’ultimo periodo danno un’indicazione chiara di quello che potrà essere il futuro.Le sue continue prestazioni da leader hanno infatti chiarito le idee di Marotta e Ausilio in sede di rinnovo.Darmian, il giorno del rinnovo, ha dichiarato quanto lo stesso sia stata una scelta facile, vista la perenne fiducia fatta sentire dall’ambiente e dallo staff nerazzurro. La fiducia è pronta a essere messa nera su bianco.