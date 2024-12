Inter, Marotta: "Lotta Scudetto? Atalanta candidata, ma loro sono la lepre e noi i cacciatori"

, presidente dell’Inter, dal palco dei Gazzetta Sports Awards ha ripercorso le tappe della sua avventura nel mondo del calcio sino all’arrivo in nerazzurro, prima di approfondire il tema riguardante la lotta per l’assegnazione dello Scudetto della corrente stagione."Fare il presidente è un onore, farlo all'Inter ancora di più. Ho iniziato all'Atalanta e poi sono passato alla Sampdoria, sono partito dalla provincia per arrivare a club come Juventus e Inter che sono il massimo"."L'Atalanta è un esempio mondiale di modello virtuoso, hanno raggiunto una mentalità vincente e questo non è facile. Durante la stagione ci saranno delle pressioni e sapranno gestirle.".

"Simone conosce le dinamiche di spogliatoio, ha dalla sua il fatto di essere stato calciatore. Sono dei vantaggi, ma non è certo il motivo principale del suo successo.. Ha fatto esperienza e quest'ultima lo porta a essere più preparato nelle decisioni".- "Ha vinto tanto ed è un professionista molto bravo, rispetto ad altre situazioni parte avvantaggiato. Vive di calcio come Inzaghi e Gasperini. L'allenatore conta tanto, ma dietro una grande squadra c'è sempre una grande società... Atalanta docet".

