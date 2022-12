Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Denzel Dumfries quando veste la maglia dell’Olanda nelle competizioni più importanti lascia sempre il segno: era successo all’Europeo e si sta confermando nel Mondiale in Qatar con gol, assist e prestazioni sempre di livello altissimo.- Da un punto di vista tecnico sarebbe un azzardo rinunciare a Dumfries considerando i problemi sulla fascia sinistra con la probabile cessione di Gosens. Per Inzaghi l’ex Psv è un elemento insostituibile.Ma oltre al lato tecnico c’è anche un altro aspetto che Marotta non può dimenticare: le esigenze del bilancio. Ecco perché se il Chelsea o il Manchester United dovessero sfondare il muro dei 50 milioni allora sarebbero difficile per il club nerazzurro resistere fino a giugno.